На улице Лётчика Бабушкина завершается замена дорожного покрытия. Специалисты комплекса городского хозяйства уже уложили более 70 тысяч квадратных метров нового асфальта.
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