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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Беглец

Беглец

Мария Павловна была женщина неустроенная, но приятная со всех сторон. Дети давно разлетелись из родительского гнезда, муж ушел к другой… Вот она и осталась с тремя котами, двумя – полными негодяями и одним абсолютным мерзавцем – оторви и выбрось.

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Комментарии
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Татьяна Козлова
😁♥😃З
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22 час.
ТК
Татьяна Козлова
ЗдОрово!!!!!
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22 час.
Элеонора Коган
Самое главное, что Павел Петрович понравился котам!!! А котика Шустрика всё же тянуло к Марии Павловне.Он её выбрал в мамы, но судьба распорядилась иначе и в той семье малыша полюбили, особенно.девочка и пёсик Баф!!!И там ему хорошо!!! И Мария встретила там свою судьбу!!!.
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17 час.

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