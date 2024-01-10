Элеонора Коган

Самое главное, что Павел Петрович понравился котам!!! А котика Шустрика всё же тянуло к Марии Павловне.Он её выбрал в мамы, но судьба распорядилась иначе и в той семье малыша полюбили, особенно.девочка и пёсик Баф!!!И там ему хорошо!!! И Мария встретила там свою судьбу!!!.