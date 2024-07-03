РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Надо вам всë перекрыть, особенно жëлто-синим, чтобы зимой всю зелень повырубали на дрова!Евросоюз хочет за...
  • Evgeni Velesik
    Давненько у вас не было гражданской войнушки Север-Юг? Скоро будет!Макгрегор: в США ...
  • лина любимцева
    А заявлению дадут ход?!! Или замылят?!!!    ..... За всеми эими "работными домами" есть смотрящие. КТО?  Думаю,  мног...Ужасы за двумя за...

Обвинение запросило по 18 лет лишения свободы сыновьям священника Ащеулова

Обвинение запросило по 18 лет лишения свободы сыновьям священника Ащеулова

РИА Новости/Владимир Астапкович Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда"По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима", – сказал прокурор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх