Обвинение запросило по 18 лет лишения свободы сыновьям священника Ащеулова

РИА Новости/Владимир Астапкович Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда"По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима", – сказал прокурор.