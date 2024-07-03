Обвинение запросило по 18 лет лишения свободы сыновьям священника Ащеулова

РИА Новости/Владимир Астапкович Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить по 18 лет лишения свободы трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда"По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима", – сказал прокурор.
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