Территории площадью около около 500 га включат в программу КРТ в ТиНАО

Столица планирует реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ) около 500 гектаров неэффективно используемых участков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии