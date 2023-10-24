Как реализуется спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» в Карагандинской области

Модернизация сетей, ремонт внутрипоселковых дорог, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта – в этом году в 35 населённых пунктах Карагандинской области улучшается жизнь сельчан по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі».
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