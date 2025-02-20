Депутат Делягин спрогнозировал минимальный курс доллара в 85 рублей

Падение доллара может продлиться до конца февраля, а минимальный курс составит около 85 рублей. Таким мнением с «Парламентской газетой» в четверг, 20 февраля, поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
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