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Парламентская газета

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Депутат Делягин спрогнозировал минимальный курс доллара в 85 рублей

Падение доллара может продлиться до конца февраля, а минимальный курс составит около 85 рублей. Таким мнением с «Парламентской газетой» в четверг, 20 февраля, поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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