Сегодня Советский суд рассмотрит жалобу адвоката Олега Сарычева об изменении меры пресечения

Сегодня в Советском районном суде города Астрахани состоится заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство адвоката, представляющего интересы владельца «Парка Планета» Олега Сарычева, об отмене незаконного ареста, по сообщению защиты.
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