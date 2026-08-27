Страна и люди
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Страна и люди

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Бывший британский военный отправится воевать против ВСУ под Добропольем

Бывший британский военный отправится воевать против ВСУ под Добропольем

Гражданин Великобритании Майкл Джонс получил российский паспорт и заключил контракт с Минобороны РФ. Бывший военнослужащий британской армии сейчас проходит подготовку в 61-й бригаде морской пехоты группировки войск «Центр».

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