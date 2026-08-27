Гражданин Великобритании Майкл Джонс получил российский паспорт и заключил контракт с Минобороны РФ. Бывший военнослужащий британской армии сейчас проходит подготовку в 61-й бригаде морской пехоты группировки войск «Центр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии