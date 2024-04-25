В Красноярске водитель специально не пускал скорую во двор жилого дома

В Красноярске произошел конфликт между водителями легкового автомобиля и машины скорой помощи. Водитель легковушки принципиально не хотел пропускать медиков даже после того, как тот включил звуковой сигнал.
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