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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о пенальти «Зенита»: «Вроде был контакт, защитник «Факела» помешал, но ситуация 50/50. Судья мог и не назначать 11-метровый»

Александр Мостовой оценил эпизод с назначением 11-метрового в пользу « Зенита » в матче РПЛ с « Факелом » (1:0).

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