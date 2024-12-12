Sky News: Минобороны Британии начнет переговоры с ХТШ*

Глава британского МО Джон Хили проинформировал о том, что власти державы планируют приступить к ведению переговорного процесса с действующим на территории Сирийской Арабской Республики формированием «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
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