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Царьград

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"Прийти" или "придти": в Институте Пушкина напомнили единственный верный вариант

"Прийти" или "придти": в Институте Пушкина напомнили единственный верный вариант

С 1956 года в русском языке закреплено только одно правильное написание данного глагола.Единственный правильный вариант написания глагола — "прийти" с буквой "й", а не с "д".

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