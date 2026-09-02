"Прийти" или "придти": в Институте Пушкина напомнили единственный верный вариант

С 1956 года в русском языке закреплено только одно правильное написание данного глагола.Единственный правильный вариант написания глагола — "прийти" с буквой "й", а не с "д".
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