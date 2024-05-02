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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили группу пехоты ВСУ на Авдеевском направлении

Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили группу пехоты ВСУ на Авдеевском направлении

Выбрав подходящие огневые позиции, бойцы изучили действия противника и несмотря на сложный рельеф местности, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских ударных дронов, уничтожили цели противника на дистанции более 1000 метров.

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