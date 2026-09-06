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Царьград

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«Хозяин тайги»: тигр прошёлся перед машиной Путина в Приморье и попал на видео

«Хозяин тайги»: тигр прошёлся перед машиной Путина в Приморье и попал на видео

ФСО сняла встречу президента России с тигром в тайге.Во время поездки по Дальнему Востоку президент России Владимир Путин столкнулся с амурским тигром.

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