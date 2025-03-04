«Будем доказывать»: Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью «СЭ» заявила, что ее основаная цель на профессональном поприще — помочь россиянкам вернуть места, которые они занимали до начала санкций.
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