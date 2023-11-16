Binance Labs инвестирует в токен аналитической платформы Arkham (ARKM)

Венчурное отделение криптобиржи Binance под названием Binance Labs, вчера объявило о стратегических инвестициях в ARKM, собственный токен Arkham, революционную blockchain-платформу, ориентированную на «деанонимизацию» транзакций.
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