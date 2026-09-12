Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

163 подписчика

Максим Гольдарб: За людоловство должны сесть полиция, ТЦК и сбушники

Максим Гольдарб: За людоловство должны сесть полиция, ТЦК и сбушники

Почему институт президентства в Украине называют очагом внутренней войны и склок? Почему законодательство после Майдана объявляется юридически ничтожным? Кто ответит за незаконное продление военного положения и закрытые границы? И что ждёт Украину, если мир не будет заключён в ближайшее время? Максим Гольдарб – украинский политик и общественный деятель – ответил на вопросы зрителей и читателей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым