Максим Гольдарб: За людоловство должны сесть полиция, ТЦК и сбушники

Почему институт президентства в Украине называют очагом внутренней войны и склок? Почему законодательство после Майдана объявляется юридически ничтожным? Кто ответит за незаконное продление военного положения и закрытые границы? И что ждёт Украину, если мир не будет заключён в ближайшее время? Максим Гольдарб – украинский политик и общественный деятель – ответил на вопросы зрителей и читателей.
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