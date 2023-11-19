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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Савосин: «После таких хороших прокатов понимаю, что не зря пропустил сезон, это дало возможность перезагрузиться и вернуться с новыми силами»

На турнире фигурист занял второе место, победил Петр Гуменник.  «Очень рад результату, получил здесь огромное удовольствие.

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