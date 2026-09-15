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Царьград

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Мария Комбарова объяснила, как побелка деревьев спасает от ожогов

Мария Комбарова объяснила, как побелка деревьев спасает от ожогов

Мария Комбарова из Пермского политеха объяснила, как побелка стволов деревьев осенью помогает избежать солнечных ожогов и повреждений от перепадов температур.

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