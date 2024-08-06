СВО закончится раньше, штыки пойдут на столицу: Путин в один миг «напугал» Киев. Начались массовые беспорядки и бунты на Украине

На Украине началось настоящее восстание. Почти сутки мирные жители Волынской области бунтовали против военкомов — ожесточённое сопротивление, уверен эксперт, демонстрирует, что общество на грани.
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