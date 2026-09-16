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Поварёнок с лучшими рецептами

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Картофельный гратен

Картофельный гратен

Гратен (от французского gratin) — это не конкретное блюдо, а особый способ приготовления: запекание продуктов в духовке до образования румяной, часто золотистой корочки.

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