В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские». До освобождения оставался год

Страна и люди

В Миассе Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей ЧащинСергей Чащин во время задержания, 2014 годКадр из видео/УФСБ по Челябинской области В Челябинской области умер лидер группировки «Турбазовские» Сергей Чащин.