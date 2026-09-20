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Царьград

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Ремонт трассы М-8 «Холмогоры» — Котлас завершат раньше срока

Ремонт трассы М-8 «Холмогоры» — Котлас завершат раньше срока

Министерство транспорта Архангельской области сообщило о завершающей стадии ремонтных работ на автодороге М-8 «Холмогоры» — Котлас.

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