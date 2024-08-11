Не БРИКСом единым: топ-10 строек Татарстана прямо сейчас

Строительный комплекс, как известно, традиционный конек Татарстана и предмет его законной гордости. В День строителя «Татар-информ» собрал последнюю информацию о 10 знаковых стройках республики, работа на которых сейчас в самом разгаре, а в некоторых случаях, с учетом надвигающегося саммита БРИКС, и на финишной прямой.
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