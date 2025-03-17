Франция и Великобритания готовятся забросить на Украину 10 тыс. своих солдат

Британское издание The Times со ссылкой на источник в военных кругах Великобритании сообщило, что европейцы планируют разместить на Украине миротворческую группировку численностью, превосходящей 10 тысяч военнослужащих.
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