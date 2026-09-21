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ИА Регнум

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Мендель ответила дочери Келлога на слова о трусости погибшего из-за ТЦК украинца

Мендель ответила дочери Келлога на слова о трусости погибшего из-за ТЦК украинца

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель резко отреагировала на слова дочери бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс о якобы трусости украинца, который погиб, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

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