Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель резко отреагировала на слова дочери бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс о якобы трусости украинца, который погиб, убегая от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).
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