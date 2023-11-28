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МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» РФ

МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» РФ

Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с инициативой учредить понятие «соглашение о лояльности» для иностранцев, которое подразумевает согласие на соблюдение некоторых ограничений во время нахождения на территории государства.

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