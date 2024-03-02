В ужасе перед развалом и коллапсом своей экономики в ЕС и НАТО ищут пути уничтожения Народа России

ЛК

Любовь Кузьмина

Дело не в дебилизме, а в нашем попустительстве! Они делают то, что идя по лестнице экскалации, все выше и выше, а также убивая наших мирных в Белгороде, взрываяя Крымский мост, уничтожая наши корабли в Черном море и не получая при этом для себя никакого ущерба. Они не получают достойного ответа понимаете? Не получают! Естественно наши враги повышают ставки и будут и далее повышать, пока российское руководство не проснется или это руководство так прижмет, что трусость отойдет на второй план и все таки придет решимость в этом деле. Так же, как она пришла в деле воссоединения Крыма с Россией.