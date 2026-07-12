Экс-премьер Испании оскорбил французскую сборную накануне полуфинала ЧМ-2026

REUTERS/David Butler Ii Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в центре скандала после статьи, в которой назвал французскую сборную командой высокого уровня, но "без французов", намекая на африканское происхождение ряда игроков.
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