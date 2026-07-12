РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 242 подписчика

Экс-премьер Испании оскорбил французскую сборную накануне полуфинала ЧМ-2026

Экс-премьер Испании оскорбил французскую сборную накануне полуфинала ЧМ-2026

REUTERS/David Butler Ii Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в центре скандала после статьи, в которой назвал французскую сборную командой высокого уровня, но "без французов", намекая на африканское происхождение ряда игроков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии