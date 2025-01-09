"Дожили... Ёлки надо охранять": в Дагестане патрули все новогодние праздники охраняют украшенные елки на площадях

Avia.pro - СМИ В новогодние дни центральные площади городов в России обычно превращаются в сказочные уголки: сверкающие гирлянды, яркие шары, весёлые дети, радостные родители.
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