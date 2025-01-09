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"Дожили... Ёлки надо охранять": в Дагестане патрули все новогодние праздники охраняют украшенные елки на площадях

"Дожили... Ёлки надо охранять": в Дагестане патрули все новогодние праздники охраняют украшенные елки на площадях

Avia.pro - СМИ В новогодние дни центральные площади городов в России обычно превращаются в сказочные уголки: сверкающие гирлянды, яркие шары, весёлые дети, радостные родители.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Бомбы собирать?
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4 час.
Андрей Соловьев
Ну и послать этих антиелочников куда подальше. Пусть 30-31 декабря, 1-3 января, 6-8 января вкалывают, как ишаки последние. А их детишек оставить без подарков.
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1 час.
Андрей Соловьев
Сортиры драить !
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1 час.

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