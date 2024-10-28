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Закон, порядок, государство

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Экипажи группировки «Запад» проходят подготовку на современных боевых машинах пехоты БМП-3 в тыловом районе проведения СВО

Экипажи группировки «Запад» проходят подготовку на современных боевых машинах пехоты БМП-3 в тыловом районе проведения СВО

В ходе подготовки военнослужащие на технике совершенствуют навыки стрельбы из 100-мм орудия, автоматической 30-мм спаренной пушки и пулемета ПКТ, установленных на бронемашинах.

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