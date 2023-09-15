Я - типичная скучная “домашняя девочка”. Мне сейчас тридцать два года. И год назад от меня ушел муж к тренеру по фитнесу, у которой он и получил новые соблазнительные рельефы.
Муж ушел к спортивной и молодой, но я только обрадовалась!
Комментарии
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Майя Maja
Мамаша его ведь тоже в очередной раз замуж вышла))) Вот и сынок решил не отставать). Привычка у них такая, семейная)) Так пожелаем же успехов и счастливой жизни той самой "домашней девочке" из прошлого. 32 года - жизнь впереди!
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5 час.
Элина Морозова
Обидно то, что многие женщины так и не умнеют.
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4 час.
Майя Maja
Ну эта "девочка" теперь вроде как поумнела)) Элина, некоторые очень здорово умеют скрывать до поры до времени свою умность )))) То есть вида не показывают. А тут такой случай, ах.))
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2 час.
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