Муж ушел к спортивной и молодой, но я только обрадовалась!

Майя Maja Мамаша его ведь тоже в очередной раз замуж вышла))) Вот и сынок решил не отставать). Привычка у них такая, семейная)) Так пожелаем же успехов и счастливой жизни той самой "домашней девочке" из прошлого. 32 года - жизнь впереди!

Элина Морозова Обидно то, что многие женщины так и не умнеют.