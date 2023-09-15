ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Мужа надо понюхать когда он скандал устраивает.)) На полном серьезе! Может он тоже под шафе, но не хватило для поднят...Муж совершенно за...
  • Майя Maja
    Если он не кодировался, то скорее всего это признак начинающегося заболевания ЦНС. Просто так, с бухты барахты характ...Муж совершенно за...
  • Майя Maja
    От верблюда, который живет рядом с тобой в подъезде.Хочу отдать сына ...

Муж ушел к спортивной и молодой, но я только обрадовалась!

Муж ушел к спортивной и молодой, но я только обрадовалась!

Я - типичная скучная “домашняя девочка”. Мне сейчас тридцать два года. И год назад от меня ушел муж к тренеру по фитнесу, у которой он и получил новые соблазнительные рельефы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Мамаша его ведь тоже в очередной раз замуж вышла))) Вот и сынок решил не отставать). Привычка у них такая, семейная)) Так пожелаем же успехов и счастливой жизни той самой &quot;домашней девочке&quot; из прошлого. 32 года - жизнь впереди!
Ответить
5 час.
Элина Морозова
Обидно то, что многие женщины так и не умнеют.
Ответить
4 час.
Майя Maja
Ну эта &quot;девочка&quot; теперь вроде как поумнела)) Элина, некоторые очень здорово умеют скрывать до поры до времени свою умность )))) То есть вида не показывают. А тут такой случай, ах.))
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх