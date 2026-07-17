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Дикая природа в объективе: лучшие кадры конкурса 2026

Дикая природа в объективе: лучшие кадры конкурса 2026

Дикая природа редко открывает человеку свои самые впечатляющие моменты. Именно поэтому снимки терпеливых и одарённых фотографов обретают такую ценность: они передают живые эмоции зверей, напряжённые сцены борьбы за существование, необычные повадки и пейзажи, западающие в память навсегда.

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