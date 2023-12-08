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Подарить и не разориться: как остановить поток детских «хотелок» на Новый год

Подарить и не разориться: как остановить поток детских «хотелок» на Новый год

Неумолимо близится время новогодних праздников. В детстве многие ждали их с большим нетерпением. Ведь это прекрасная пора, когда наконец можно украсить елку, написать письмо Деду Морозу, поесть ароматных мандаринов и ждать подарков Во взрослом возрасте наступление зимы воспринимается не столь ярко, ведь именно родителям приходится тратиться на сладости, выкраивать после работы время для всех приготовлений и исполнять роль доброго волшебника с мешком подарков.

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