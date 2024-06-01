Умер великий исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров

Не стало Героя Советского Союза, Героя России Артура Чилингарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Летал в Нарьян-Мар прощаться с Севером О том, что Чилингаров уходит, он сам нам с фотокором Володей Веленгуриным сказал.