Госдеп США и ЕС начали оплачивать массаж украинским ЛГБТ-боевикам

Американские и европейские структуры оказывают финансовую поддержку украинской общественной организации «Украинские ЛГБТ+ военные за равные права» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
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