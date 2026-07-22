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Волочкова сразила публику новым образом. Поклонники не узнали. Пошли слухи о свадьбе

Волочкова сразила публику новым образом. Поклонники не узнали. Пошли слухи о свадьбе

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания. На VK Fest заслуженная артистка России появилась в неожиданном образе - поклонники буквально не узнали ее.

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