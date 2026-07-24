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Царьград

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Петербург атакован БПЛА: два логистических комплекса Wildberries прекратили работу

Петербург атакован БПЛА: два логистических комплекса Wildberries прекратили работу

Пострадала гражданская инфраструктура, ведётся работа по ликвидации последствий.Ранним утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников украинского террористического режима.

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