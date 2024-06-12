Apple и Canon представили новый объектив для пространственной видеосъемки

Apple и Canon объединили усилия для разработки технологий пространственного видеосъемки. На недавнем мероприятии WWDC они представили новый объектив Canon RF-S 7,8 мм F4 STM Dual, который предназначен для работы с камерами Canon EOS R7 и является частью системы пространственной видеозаписи для гарнитуры Apple Vision Pro.