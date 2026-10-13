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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Ученикам школы №1560 рассказали, на каких электросамокатах они не могут ездить

В школе №1560 «Лидер» сотрудники Госавтоинспекции УВД по СЗАО провели открытый урок. Инспектор рассказала школьникам о правилах безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — питбайков, мопедов и скутеров.

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