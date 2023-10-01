Коллективу ´Бобруйскагромаш´ представили нового генерального директора.

Сегодня заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов представил коллективу открытого акционерного общества ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ нового генерального директора - Олега Корсака.
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