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Аппарат «Бион-М» №3 будет изучать влияние космической радиации на живые организмы

Аппарат «Бион-М» №3 будет изучать влияние космической радиации на живые организмы

Эти данные помогут при планировании межпланетных экспедицийРуководитель научного направления Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев рассказал о новом космическом аппарате «Бион-М» №3, запуск которого намечен на 2030 год.

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