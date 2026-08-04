Аппарат «Бион-М» №3 будет изучать влияние космической радиации на живые организмы

Эти данные помогут при планировании межпланетных экспедицийРуководитель научного направления Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев рассказал о новом космическом аппарате «Бион-М» №3, запуск которого намечен на 2030 год.
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