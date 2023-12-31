В МЧС предупредили о росте числа пожаров на праздниках

МЧС России предупредило о росте числа пожаров во время новогодних праздников, сообщает ТАСС. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов сообщил, что в обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники — каждые 2 минуты.