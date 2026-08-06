А вот вам, други, готовый сценарий на утро четверга: 🟠День шевеления пальцами ног — разгоняет кровообращение, возвращает бодрость, Можно делать упражнение прямо в кровати, как только проснулись 🟠День свежего дыхания — а теперь умываться, чистить зубки и перышки, кремики-масочки и вот это вот все 🟠День огненной воды — пусть это будет теплая водичка с лимоном, а не то, что вы подумали 🟠и вне конкурса — кофе с корицей, потому как к деньгам На всё про всё уйдет минут 10, а теперь будем праздновать жизнь: ✔️День воздушных шаров в небе — да! И солнце.