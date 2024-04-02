По итогам 2023 года благоприятную городскую среду имеют уже две трети российских городов

В прошлом году благоприятными для жизни считались 603 города, теперь их уже 759. Причем высокий уровень индекса качества городской среды показывают 98% крупных и 88% крупнейших городов страныМинстрой России и «Дом.
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