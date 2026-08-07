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Регион 29

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На вокзале Вельска открылась выставка об истории округа

На вокзале Вельска открылась выставка об истории округа

На железнодорожном вокзале Вельска начала работу выставка «Историческое древо Вельского района». Она рассказывает о 21 муниципальном образовании округа: территории, населении, достопримечательностях и выдающихся людях.

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