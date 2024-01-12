К вопросу взаимосвязанности русофобии и педерастии

Дилетант о политике Швеция: приготовиться! Министр гражданской обороны Карл Оскар-Булин Давно мы не грозили шведам, да? Ни "оттель", ни "отсель".
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