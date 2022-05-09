Театр абсурда

7 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Да, советские песни всегда были популярны и пелись на всех праздниках и семейных застольях.Минкульт РФ не за...
  • Алексей Сафронов
    ..."тебе" Баран банкиров - хреном по губе! С какого перепугу я мог оказаться "патриотом" всей этой мерзости?Минкульт РФ не за...
  • Алексей Сафронов
    ...и назначат Райкина или Собчак сеню!Минкульт РФ не за...

Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Bloomberg: Япония отказывается от газа и нефти из РФ «принципиально», но не фактически

Япония поддерживает глобальную инициативу по введению энергетического эмбарго против России. Однако, по мнению премьер-министра этого государства, Фумио Кисиды, чтобы ввести запрет на импорт нефти и газа из РФ может потребоваться много времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх