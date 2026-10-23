Ранее девушка рассказывала о своем увлечении иностранными языками Фото: соцсети Стефании Пластининой Победительница конкурса "Мисс Барнаул — 2024" Стефания Пластинина вышла на международный уровень.
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