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Вечерний Новосибирск

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Троллейбус до Пашино планируют запустить в Новосибирске

Троллейбус до Пашино планируют запустить в Новосибирске

Итоги программы модернизации транспорта подвели на оперативном совещании в мэрии Новосибирска. Как сообщил первый вице-мэр города Иосиф Кодалаев, с 2022 года объем пассажиропотока вырос с 67 млн до 111 млн поездок на городском общественном транспорте.

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