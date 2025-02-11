Троллейбус до Пашино планируют запустить в Новосибирске

Итоги программы модернизации транспорта подвели на оперативном совещании в мэрии Новосибирска. Как сообщил первый вице-мэр города Иосиф Кодалаев, с 2022 года объем пассажиропотока вырос с 67 млн до 111 млн поездок на городском общественном транспорте.